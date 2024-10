Wiele osób zastanawia się jednak, czy lepiej zakupić panele podłogowe online, czy w sklepie stacjonarnym. Oba te rozwiązania mają swoje plusy i minusy, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na nasz ostateczny wybór dotyczący miejsca zakupu paneli podłogowych.

Na rynku dostępne są różne rodzaje paneli podłogowych, które różnią się właściwościami, ceną oraz wyglądem. Najpopularniejsze typy paneli podłogowych, które można spotkać zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online to:

Panele laminowane cieszą się dużą popularnością ze względu na przystępną cenę oraz dużą wytrzymałość na zarysowania i ścieranie. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji laminowane panele doskonale odwzorowują naturalne materiały, takie jak drewno czy kamień, co dodaje wnętrzom elegancji. Są także proste w montażu, co zachęca wiele osób do samodzielnej instalacji. Dodatkowo można je bez problemu używać w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym. Należy jednak pamiętać, że mimo licznych zalet, panele laminowane są mniej odporne na wilgoć, słabiej izolują hałas i mogą szybciej ulegać zużyciu w wyniku intensywnego użytkowania.

Panele winylowe to najlepsze panele podłogowe do pomieszczeń narażonych na wilgoć, takich jak kuchnie i łazienki. Dzięki zastosowaniu polichlorku winylu (PVC), wyróżniają się wysoką odpornością na wodę i uszkodzenia mechaniczne. W przeciwieństwie do paneli laminowanych, zamiast dekoracyjnej warstwy z folii mają warstwę winylową, co czyni je bardziej wytrzymałymi na codzienne zużycie. Istnieją dwa główne sposoby montażu tych paneli – można je kleić bezpośrednio do podłoża lub montować przy użyciu systemu klik. Panele winylowe mogą być również instalowane na powierzchniach takich jak płytki ceramiczne. Jednak warto pamiętać, że ich demontaż i utylizacja mogą być bardziej skomplikowane, co warto wziąć pod uwagę przed zakupem.