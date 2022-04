Biała Podlaska: Autyzm na wystawie fotografii w parku Radziwiłłowskim

Wszystko dlatego, że kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu. „Lubię jeździć na rowerze. (…) Denerwuję się, gdy słyszę szczekanie psa. Nie lubię takich dźwięków” – to czytamy przy zdjęciu nastoletniego Krzysztofa ze Wspólnego Świata.

– Obecnie otaczamy opieką blisko 300 osób – mówi Anna Chwałek, założycielka stowarzyszenia. Wystawę w parku można oglądać przez miesiąc. – Przy zdjęciach naszych dzieci przemyciliśmy podstawowe informacje dotyczące autyzmu. Mamy nadzieję, że to pozwoli niektórym rodzicom rozpoznać u swoich dzieci jakieś zachowania i szybciej udać się po diagnozę – zaznacza Chwałek. Jej zdaniem, wszelkie akcje, jak to otwarcie wystawy, mają sens. – Dlatego, że takie spotkanie to integracja ze społeczeństwem, bo przychodzą uczniowie z innych placówek. To dla nas cenne – przyznaje pani prezes.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku stowarzyszenie sfinalizowało swoją kolejną inwestycję. Przy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem powstały dwa nowe budynki: środowiskowy dom pomocy oraz szkoła przysposabiająca do pracy wraz z pomieszczeniami, które w przyszłości będzie można przekształcić i na ich bazie stworzyć dom pobytu stałego dla osób dorosłych z autyzmem. W maju 2019 roku przy ulicy Powstańców otwarto pierwszy etap budowy centrum, czyli przedszkole oraz ośrodek terapii i diagnostyki.

To pierwsze tego typu kompleksowe centrum w Polsce. – Przed nami następne wyzwanie, czyli budowa obiektu, w którym znajdzie się szkoła podstawowa. Nauczeni doświadczeniem doszliśmy do wniosku, że projekt wymaga pewnych zmian i teraz te zmiany nanosimy – dodaje Chwałek.

Z kolei Barbara Arseniuk, nauczycielka religii i mama dziecka z autyzmem, zauważa, że podopiecznych przybywa. – Coraz więcej dzieci potrzebuje pomocy naszego stowarzyszenia. Często rodzice przeprowadzają się z innych zakątków Polski do Białej Podlaskiej, a nawet z Białorusi po to, by być blisko ośrodka – zaznacza Arseniuk.