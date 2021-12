Biała Podlaska: Biblioteka wyśle książkę do paczkomatu

Bibliotekarze swoją nową usługę nazwali „Biblio–Paka”.– To pomysł jednej z naszej pracownic, chyba pierwszy taki w naszym mieście – podkreśla pani dyrektor. – Nawiązaliśmy współpracę z firmą kurierską – dodaje Denkiewicz. Aby zamówić książkę do paczkomatu, trzeba być czytelnikiem biblioteki. Daną książkę wybiera się w katalogu online. Na stronie internetowej jest specjalny formularz. A na końcu lista prawie 30 paczkomatów w różnych miejscowościach powiatu bialskiego. – Jednorazowo można zamówić 5 książek. Usługa jest bezpłatna – zaznacza szefowa biblioteki.

Pierwsze książki już wyruszyły do paczkomatów.– Czytelnicy otrzymają wiadomość SMS, gdy książka jest na miejscu – dodaje Denkiewicz. Jest pewne ograniczenie, w miesiącu z takiej formy wypożyczenia można skorzystać tylko raz. – Mamy nadzieję, że to będzie wymierna pomoc dla czytelników, zwłaszcza spoza Białej Podlaskiej. Przez pandemię czasami trudniej do nas dotrzeć. A mamy bogate zbiory – opowiada pani dyrektor.

W styczniu biblioteka ma zamiar jeszcze bardziej wypromować swoją akcję. Na razie, z takiej formy wypożyczenia można będzie korzystać pół roku. – Po miesiącu książki trzeba już zwrócić samemu – przypomina Anna Denkiewicz.