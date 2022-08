Biała Podlaska. Kto wystąpi na tegorocznym Festiwalu im. Bogusława Kaczyńskiego?

Najwięcej wydarzeń zaplanowano w Białej Podlaskiej, bo to właśnie tutaj znany krytyk muzyczny się urodził w 1942 roku i tu skończył liceum, był też m.in. honorowym obywatelem miasta. A w 2020 roku w parku Radziwiłłowskim stanął jego pomnik.

3 września ruszy festiwal, który zainauguruje operetka "Zemsta Nietoperza" w wykonaniu Teatru Muzycznego z Lublina. Spektakl będzie można gościnnie zobaczyć w bialskim amfiteatrze. Z kolei, 5 września Muzeum Południowego Podlasia planuje otwarcie wystawy "Bogusław Kaczyński – z Białej Podlaskiej w świat".

– Ekspozycję będzie można oglądać w 4 salach. Znajdą się na niej zbiory nawiązujące do jego młodości, a także później kariery i podróży – zapowiada Rafał Izbicki, dyrektor placówki. – Pakujemy do ciężarówki różne rekwizyty należące do Bogusława. W pawlaczu znaleźliśmy dokumenty, o których nawet nie wiedzieliśmy. Przywieziemy meble z jego mieszkania – precyzuje Krzysztof Korwin–Piotrowski, dyrektor artystyczny festiwalu z fundacji Orfeo.

W tygodniu festiwalowym odbędzie się kilka koncertów, a na finałowym 11 września wystąpi znana śpiewaczka Małgorzata Walewska.

– Będzie to muzyczna podróż do Francji. Towarzyszyć jej będą wybitni instrumentaliści – zachęca Korwin-Piotrowski.

Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny, ale trzeba odebrać wejściówki, które będą dostępne w BCK od 25 sierpnia. – Ludzie są spragnieni muzyki poważnej w mniejszych miejscowościach, dlatego można powiedzieć, że realizujemy misję – podkreśla dyrektor artystyczny. – Poza tym, Bogusław Kaczyński jest takim przykładem talentu z mniejszego miasta, który zdobył świat i stał się sławnym – zauważa jego przyjaciel.

Tegoroczna edycja wydarzenia otrzymała 169 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury. – Ale realizujemy to też przy wsparciu miasta oraz sponsorów – precyzuje Korwin-Piotrowski.

Poprzednie edycje gromadziły nawet 3-tysięczną publiczność.

Organizacja ubiegłorocznego festiwalu roku pochłonęła 250 tys. zł, z czego honoraria artystów stanowiły 136 tys. zł.

Przypomnijmy, że Bogusław Kaczyński zmarł 21 stycznia 2016 roku w Warszawie.