Biała Podlaska: Jest pomysł na budynek przy Krznie

Ten duży obiekt przy rzece Krznie należał kiedyś do samorządu powiatu, a jeszcze wcześniej do województwa lubelskiego. Do niedawna mieścił się tam zarząd zlewni Wód Polskich. Ale jednostka przeprowadziła się na ulicę Sitnicką.

Na początku ubiegłego roku miasto wymieniło się budynkami z powiatem bialskim. I obiekt przy ulicy Łomaskiej przeszedł na własność Białej Podlaskiej, a starostwo dostało w zamian biurowiec przy ulicy Brzeskiej 41, gdzie mieści się właśnie jego siedziba. Powiat dopłacił do tej transakcji blisko 4 mln zł. Wówczas obiekt przy ulicy Łomaskiej wyceniono na 1,6 mln zł (działka 0,3 ha).

– Chcemy, aby służył na cele społeczne. Myślimy o umiejscowieniu tam mieszkań komunalnych lub rodzinnego domu dziecka – mówił przy okazji podpisywania aktu notarialnego prezydent Michał Litwiniuk (PO).

Teraz plany są już bardziej szczegółowe. – Planujemy utworzyć tam Domu Pomocy Społecznej – precyzuje Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzeczniczka Ratusza.

Obecnie obiekt stoi pusty. Na ostatniej sesji, radni wprowadzili do budżetu 150 tys. zł na przygotowanie projektu tego zdania. Wiadomo, że jednostka miałaby służyć osobom starszym, „przewlekle somatycznie chorym”. Miasto będzie się starać o środki zewnętrzne na ten cel. Poza tym, aby taki Dom Pomocy Społecznej mógł w tym miejscu działać, konieczne jest sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do czego samorząd już przystąpił.