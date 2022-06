Biała Podlaska: Poważne zmiany na rondzie im. Żołnierzy Wyklętych

Badania nad sztuczną inteligencją na WMT w Stalowej Woli

Nowoczesne fabryki rozwijają się w niesamowitym tempie. Cyfryzacja oraz automatyzacja to kluczowe kwestie, bez której przemysł skazany byłby na stagnację, a to z kolei oznacza spadek konkurencyjności. Przedsiębiorstwa produkcyjne mogą czerpać wiele korzyści z połączenia Internetu rzeczy oraz uczenia maszynowego. I choć w pełni autonomiczna fabryka wciąż jest wizją przyszłości, to systemy autonomiczne kierują już częścią zrobotyzowanych linii produkcyjnych.