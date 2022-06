Biała Podlaska: Studium medyczne przejdzie remont

70 dni chowali się w piwnicach, ich dziecko urodziło się w okupowanym Mariupolu. Są już bezpieczni w Polsce

Wojkowice (woj. śląskie). Ponad 70 dni chowali się w piwnicach swojego domu oraz krewnych. Ich dwumiesięczny syn urodził się już po wybuchu wojny w szpitalu w Mariupolu, który zaraz został zbombardowany przez wojsko rosyjskie. Niemowlę nie wie, co to cisza i spokojny sen. Jego mama dopiero w Polsce, pierwszy raz od cesarskiego cięcia i miesiącach tułaczki, mogła pójść do lekarza.