Biała Podlaska: Wyśrubowane wymogi w schroniskach. Czy Azyl je spełnia?

20 stycznia tego roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. Wejdzie ono w życie w styczniu 2023 roku.

– Nakłada ono na administratorów schronisk wiele wymogów dostosowania obiektów. Wiemy, że w naszym schronisku trzeba wykonać pewne usprawnienia – sygnalizuje radny Jan Jakubiec z Białej Samorządowej. Dlatego na ostatniej sesji zwrócił się do władz miasta o szczegółowy raport na ten temat. – Wnioskowałem, by urzędnicy przedstawili radzie jakie prace już wykonano, a jakie jeszcze są w planach. To się wiąże z kosztami i na pewno potrzebne będą dodatkowe środki z budżetu miasta, tymczasem zostało na to wszystko kilka miesięcy – niepokoi się Jakubiec.

W rozporządzeniu mowa na przykład o tym, że teren schroniska powinien być zabezpieczony ogrodzeniem o wysokości co najmniej 170 centymetrów. Poza tym, takie obiekty powinny mieć oddzielne pomieszczenia do zabiegów leczniczych, izolowania zwierząt chorych czy do celów socjalnych. A przed wejściami konieczne są maty dezynfekcyjne. Przepisy wskazują też, że ściany mają być wykonane z trwałych materiałów umożliwiających mycie i odkażanie. Na tym nie koniec, bo wymogi dotyczą też personelu, m.in. konieczności zatrudnienia osób z wykształceniem w zawodzie technik weterynarii.

– Po ostatniej wizycie w schronisku wiemy, że nie dysponuje ono wystarczającymi środkami na ten cel, potrzebne będzie wsparcie. W przyszłym roku powiatowi lekarze weterynarii będą sprawdzać czy wszystkie warunki są spełnione – zaznacza radny Białej Samorządowej.

Schronisko Azyl pod swoją opieką ma 300 bezdomnych zwierząt, głównie psów. Okazuje, że inspektorzy weterynarii już byli tu z kontrolą.

– Protokół Inspekcji Powiatowego Lekarza Weterynarii zawiera 14 uwag. Dotyczą głównie braku procedur, m.in. czyszczenia kojców, przeprowadzania zabiegów mycia i dezynfekcji pomieszczeń, brak rejestru mycia i dezynfekcji środków transportu czy braku ewidencji wyprowadzania psów – przyznaje Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzeczniczka ratusza. – Nie ma żadnego wskazania do przeprowadzenia szkoleń – zaznacza jednocześnie rzeczniczka.

Już wiadomo, że najbardziej kosztowne będzie dostosowanie wysokości odcinka ogrodzenia przylegającego bezpośrednio do bramy wjazdowej. – Powinno mieć wysokość co najmniej 170 centymetrów, a ma 158. Obecnie urzędnicy szacują koszty dostosowania – dodaje Kuc-Stefaniuk.

Miasto co roku przekazuje schronisku dotację. W tym roku to 467 tys. zł. Z tego 388 tys. zł to koszt zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku. Odławianie to 24 tys. zł. Z kolei sterylizacja kotów to 14 tys. Są jeszcze wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej – 11 tys. zł.

Istniejące od 2000 roku schronisko Azyl pozyskuje też wiele własnych środków, m.in. od sponsorów czy darczyńców.