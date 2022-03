Biała Podlaska: Zabawa i wsparcie psychologa. Miejska Strefa Kultury

– Działania w Miejskiej Bibliotece Publicznej to całodzienna opieka nad dziećmi, którym zapewnimy także na miejscu, jeśli będzie taka potrzeba, wsparcie psychologiczne – mówi Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzeczniczka magistratu. Chętni do pracy z maluchami już są. – To zarówno animatorzy, jak i wykwalifikowanymi psychologowie i pedagodzy, którzy przybyli z Ukrainy do Białej Podlaskiej i deklarują współpracę – dodaje rzeczniczka.

„Miejska Strefa Kultury" ma być otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-18, a w soboty do 15. – W Multicentrum i bibliotece dzieci będą mogły skorzystać z dostępnych komputerów, tabletów, klocków, robotów oraz wziąć udział w bogatej ofercie zajęć edukacyjnych, m.in. będzie nauka języka angielskiego czy instrukcja druku 3D – zapowiadają organizatorzy. Poza tym, pracownicy miejskich instytucji kultury zaplanowali wycieczki oraz gry terenowe. – Zajęcia prowadzić będą również instruktorzy z Bialskiego Centrum Kultury oraz kustosze z Muzeum Południowego Podlasia – zaznacza Kuc-Stefaniuk.

O zajęciach plastycznych w klubie kultury Scena pisaliśmy już wcześniej. Poprowadzi je pochodząca z ukraińskiej Połtawy Tatyana Luchna. Pierwsze spotkanie odbędzie się 8 marca o godz. 16. Dzieci na zajęcia w bibliotece mogą dotrzeć z rodzicami bezpłatną komunikacją miejską. – Natomiast te, które mieszkają w miejskich kwaterunkach będą mogły korzystać z zorganizowanych na te zajęcia grupowych przejazdów – zapowiada rzeczniczka. Zajęcia odbywają się w siedzibie biblioteki przy ulicy Warszawskiej 12c, w parku Radziwiłłowskim.