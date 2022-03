Biała Podlaska: Pani Tatyana zaprasza dzieci z Ukrainy na zajęcia plastyczne

– Połtawa jest ważnym ośrodkiem kulturalnym. Kiedy tam mieszkałam, pracowałam jako nauczycielka plastyki w Domu Kultury i Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej – opowiada pani Tatyana. Od kilku lat pracuje w Bialskim Centrum Kultury. – W związku z obecną sytuacją w Ukrainie, wpadłam na pomysł, aby w jakiś sposób pocieszyć małe dzieci tak, by mogły oderwać się od tematu „wojny". Chciałabym wspierać tak, jak potrafię – tłumaczy.

Bezpłatne zajęcia plastyczne, które poprowadzi, ruszą 8 marca o godz. 16 w klubie kultury Scena.

– Przecież dzieci na całym świecie pozostają dziećmi. Dla każdego z nas dzieciństwo to dopiero początek życia, który powinien być piękny – uważa instruktorka. Jej zdaniem, poprzez rysowanie dzieci mogą swobodnie wyrażać myśli i emocje. – 8 marca w Bialskim Centrum Kultury przeprowadzę po raz pierwszy zajęcia w języku ukraińskim. Poznamy się bliżej i spróbujemy zapomnieć o tych mrocznych chwilach, które dzieci przeżyły – dodaje pani Tatyana. Przyznaje, że część jej rodziny została w Ukrainie. – Ale trudno mi teraz zebrać myśli i o tym mówić – nie ukrywa.

Z kolei Multicentrum chce uczyć małych uchodźców programowania. – Pracownicy miejskiej instytucji kultury przygotowali wiele kreatywnych zadań. Przede wszystkim będzie to nauka programowania od podstaw, ale też wspólne tworzenie torów przeszkód dla robotów – zapowiada Ewa Filipiuk, główny specjalista ds. promocji w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Pierwsi chętni już się zgłosili. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku od godziny 13. Początek 7 marca. – Współpracujemy z wolontariuszami pochodzącymi z Ukrainy. To studenci Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych oraz filii AWF – dodaje Filipiuk. To oni pomogą przy tłumaczeniu.

Przypomnijmy, że Biała Podlaska przygotowała 120 miejsc kwaterunku dla uchodźców z Ukrainy. Znalazły się one w hotelu firmy Edwood oraz w Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem stowarzyszenia Wspólny Świat. W tym ostatnim są już pierwsze cztery rodziny.