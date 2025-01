Była petycja i poparcie radnych sejmiku. Jest przetarg na ścieżkę rowerową

Chodzi o budowę ścieżki pieszo-rowerowej od granic Białej Podlaskiej do Dubowa w gminie Łomazy. To 6-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 812.- To bardzo uczęszczana trasa bez utwardzonego pobocza, a przez to jazda rowerem jest tam niebezpieczna - tłumaczyli w ubiegłym roku mieszkańcy w petycji do władz województwa. Zebrali ponad 400 podpisów. Później, w czerwcu radni sejmiku poparli prośbę. „Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie zaopiniował pozytywnie propozycję zawartą w petycji, wskazując na znaczny ruch rowerowy związany głównie z dojazdami do pracy mieszkańców miejscowości zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 812” – wskazano w uzasadnieniu uchwały. Z kolei, 13 sierpnia władze samorządu zaakceptowały wniosek o wprowadzenie do planu robót i finansów województwa tej inwestycji. W grudniu ZDW ogłosił przetarg na zaprojektowanie ścieżki. Wpłynęło 8 ofert. Najtańsza (568 tys. zł) to ta od firmy Drogowiec z Białegostoku. Urzędnicy jeszcze analizują propozycje wykonawców. W budżecie zabezpieczono na ten cel 643 tys. zł.

- W ciągu 3 miesięcy firma projektowa ma wykonać koncepcję, a cała dokumentacja ma być gotowa najpóźniej 18 miesięcy od momentu podpisania umowy- cieszy się Wojciech Sosnowski, radny sejmiku z Białej Podlaskiej, który zabiegał o inwestycję.

Plan jest taki, by ścieżka była gotowa w 2028 roku.