Diler-recydywista w rękach policji

Bialscy kryminalni przed weekendem weszli do jednego z mieszkań na terenie miasta. Podejrzewali, że mieszkający tam 35-latek posiada substancje psychotropowe. Jak się jednak okazało, na miejscu znaleźli woreczek z białym proszkiem – była to amfetamina, która wystarczyłaby do sporządzenia ponad 180 dilerskich porcji narkotyków. 35-latek mógł również przekazywać narkotyki innej osobie. Ten proceder trwał od kilku lat.

– Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Odpowiadał będzie w warunkach recydywy, gdyż w ostatnim czasie odbywał karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwa. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi mu kara do 4,5 roku pozbawienia wolności. Wobec 35-latka prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji – mówi nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z KMP w Białej Podlaskiej.