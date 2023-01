„Dobre, bo Bialskie”. Starosta nagradza firmy i gminy

0 A A

„Dobre, bo Bialskie” to wyróżnienia przyznawane przez powiat bialski od 21 lat. W tym roku statuetki trafiły m.in. do rodzinnej firmy produkującej pieczarki czy do biura projektowego.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować