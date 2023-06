Dom czeka na rodzinę zastępczą

Pierwsza taka placówka w Białej Podlaskiej powstała w ubiegłym roku przy ulicy Kolejowej 21. Ma ona zapewnić miejsca dzieciom umieszczanym decyzją sądu w rodzinnej pieczy zastępczej. – Na etapie prowadzonych negocjacji z dotychczasową kandydatką w kwestii warunków umowy nie udało się osiągnąć porozumienia–przyznaje Kamil Węgliński, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To ta instytucja prowadzi tę jednostkę.

– Dlatego ogłosiliśmy kolejny nabór kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka– dodaje Węgliński. Na liście wymagań jest m.in. zapewnienie opieki minimum 6 dzieciom oraz pełnoletnim wychowankom, którzy pozostają w rodzinie zastępczej.

Kandydaci powinni m.in. posiadać świadectwo ukończonego szkolenia z prowadzenia takiego domu. Wszystko będzie się odbywać w ramach umowy „o świadczenie usług”. Zgłaszać można się do 12 czerwca do MOPS z kompletem dokumentów. Rodzina zastępcza będzie miała do dyspozycji czterokondygnacyjny budynek z użytkową piwnicą i poddaszem. W sumie, jest tu kilkanaście pomieszczeń.

Adaptacja budynku przy ulicy Kolejowej na potrzeby takiej placówki kosztowała ponad 700 tys. zł. Do projektu dołożyła Unia Europejska. W Białej Podlaskiej u ok. 50 rodzin zastępczych przebywa ponad 90 dzieci. Ale na przysposobienie wciąż czekają kolejne.