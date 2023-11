Duże obietnice na atrakcyjne mieszkania. Już szukają lokatorów

To Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, czyli pomysł rządu PiS, który choć podobny do Mieszkań Plus, to ma być tylko lepszy.

– Każda gmina dostaje od nas 3 mln zł na objęcie udziału w spółce – tłumaczył Arkadiusz Urban, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości, koordynatora programu SIM. – To mieszkania dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, ale mają zdolność czynszową. Stawka będzie atrakcyjna, co najmniej 10 procent niższa od cen na rynku– deklarował Urban.

Do końca 2025 roku w Międzyrzecu Podlaskim ma powstać 90 takich mieszkań w trzech blokach przy ulicy Leśnej.

– Nabór wniosków prowadzimy do 15 grudnia– zapowiada Marta Muszyńska z ratusza. Formularze dostępne są w urzędzie i na stronie internetowej. Trzeba też dołączyć m.in. deklarację o wysokości dochodów w 2022 roku i inne oświadczenia na przykład o niepełnosprawności. – Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie urzędu, w wersji papierowej w zamkniętej kopercie, na której powinno znajdować się imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dopisek ,,Wniosek o zawarcie umowy SIM” – tłumaczy Muszyńska. Ale jest jeszcze inny sposób– przez platformę ePUAP.

Podpisywanie umów z przyszłymi lokatorami planowane jest na styczeń przyszłego roku. Będzie się to wiązało z „opłatą partycypacyjną”. Jej wysokość to 15 proc. wartości mieszkania. A te mają być jedno, dwu lub trzypokojowe z aneksem kuchennym. Ich średnia powierzchnia to 48,81 mkw. Po 15 latach wynajmu, lokatorzy będą mogli wykupić swoje nieruchomości.

Miasto weszło do spółki SIM Lubelskie w kwietniu 2022 roku wraz z 17 samorządami z Lubelszczyzny. Jak dotąd, w województwie jeszcze żadne SIM–y nie powstały.