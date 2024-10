Karuzela będzie większa. Znane marki otworzą swoje sklepy

To jeden z największych takich obiektów w Polsce wschodniej. W 58-tysięcznym mieście otwarto go w 2023 roku. Na 10 hektarach znalazł się park handlowy, a w nim ponad 30 tys. mkw. powierzchni na sklepy. Mieszkańcy mogą zrobić zakupy m.in. w popularnym Reserved, Pepco, 4F czy Media Expert. Pojawiły się też szyldy wcześniej nieobecne w Białej Podlaskiej, na przykład: New Yorker, HalfPrice, Apart, Home&You, Douglas, Dealz, Action, Tedi czy Kakadu Zoo. Kilka miesięcy temu, również market Bricomarché zaprosił pierwszych klientów.

Teraz okazuje się, że Karuzela będzie jeszcze większa. Na swojej stronie internetowej inwestor zdradził, że planuje rozbudowę obiektu o kolejne powierzchnie handlowe. Tym razem, nowy pawilon ma powstać na działce pomiędzy Lidlem a salonem Agata Meble. I ma być gotowy wiosną 2026 roku. Już teraz wiadomo, że swoje sklepy mają tam otworzyć takie marki jak Medicine, Diverse, Homla czy Woolworth. Poza tym, znajdzie się tam również siłownia sieci Xtreme Fitness Gyms.

Przypomnijmy, że przy Karuzeli zbudowano parking na blisko tysiąc samochodów. W 30 sklepach zatrudnienie znalazło ok. 150 osób.

Kompleks powstał przy ulicy Łomaskiej, na działce po dawnej Bialskiej Fabryce Mebli. W pobliżu inwestor sfinansował budowę ronda, z którego bezpośrednio wjeżdża się na teren obiektu.