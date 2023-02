Kładli kable, znaleźli niewybuchy z początku XX wieku

Do zdarzenia doszło w piątek podczas prac ziemnych związanych z przygotowaniem wykopu pod kabel energetyczny. Gdy robotnicy zauważyli pociski wezwali policjantów, a ci informowali o siedmiu niewybuchach.

– Policjanci zabezpieczali teren do czasu przyjazdu patrolu rozminowania z Jednostki Wojskowej w Chełmie. W sobotę saperzy sprawdzili miejsce, w którym znaleziono niewybuchy oraz pobliski teren. Zabezpieczyli dodatkowo cztery pociski artyleryjskie kaliber 90 mm pochodzące z okresu I wojny światowej – informuje komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla i przypomina, że takich przedmiotów nie wolno: odkopywać, dotykać, podnosić, przenosić, uderzać, rozbijać, rzucać, podgrzewać np. wrzucając je do ogniska. – Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet śmierci.