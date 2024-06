Koszt utrzymania inwestycji? Radni nie zgodzili się na taki zapis

Do tej pory, mieszkańcy Białej Podlaskiej mogli decydować o wydawaniu publicznych pieniędzy w ośmiu edycjach budżetu obywatelskiego. Pod koniec ubiegłego roku po raz pierwszy wystawili ocenę. Zgłaszali bowiem swoje uwagi, a urzędnicy je analizowali. W efekcie, część z nich uwzględniono w regulaminie. Ale nad wszystkim debatowali jeszcze radni.

– Na komisji dowiedzieliśmy się, że jeśli koszt utrzymania będzie duży, to na etapie weryfikacji dany projekt może zostać odrzucony – zauważył na sesji radny Marek Dzyr (PiS).

W poprzednich edycjach był współautorem kilku zwycięskich propozycji, m.in. budowy tężni solankowej nad Krzną. – Dopiero niedawno dowiedziałem się, że jej miesięczny koszt utrzymania to 25 tys. zł. Sam byłem zaskoczony. Dlatego to nie osoba składająca projekt powinna szacować, tylko urzędnik, który wie najlepiej- uważa radny. Jego zdaniem, koszty podane przez autorów mogą być niemiarodajne.

Miasto tłumaczy swoje intencje jako edukacyjne. – To nie jest kryterium eliminacji projektów. W ten sposób chcemy informować mieszkańców jakie koszty ze wspólnego budżetu ponosimy. Wiemy przecież, że wyobraźnia wnioskodawców bywa nieograniczona – zaznacza prezydent Michał Litwiniuk (PO). – Poza tym, jeśli ktoś składa taki projekt, z pewnością konsultuje to z urzędnikami i może dopytać o szacunkowe koszty – dodaje z kolei Robert Woźniak (komitet prezydenta), przewodniczący rady.

Ostatecznie jednak, Marek Dzyr zgłosił poprawkę, by zapis usunąć. I 9 głosami udało się to zmienić.

W nowej edycji do zespołu oceniającego projekty mieszkańców ratusz chce zaprosić przedstawicieli służb, m.in. policji czy pogotowia. – Poza tym, do formularza dołączymy ankietę ewaluacyjną. Autor będzie mógł się wypowiedzieć. A my będziemy ulepszać budżet- tłumaczył jeszcze na komisji przed sesją Andrzej Kozłowski, kierownik referatu wspierania przedsiębiorczości. Wymogiem będzie też glosowanie osobiste na dany pomysł.

-Nie będzie można zbierać głosów, ani ich przetwarzać- podkreśla Kozłowski. Ratusz opublikuje też pełną listę doradców do budżetu obywatelskiego wraz z numerami telefonów. -Autorzy będą mogli się konsultować- zapowiada kierownik.

W ubiegłorocznej edycji do podziału było 2,4 mln złotych. Zwyciężyło 8 projektów.