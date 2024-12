Mają drogowy plan na 5 lat. "Nie ma ulubionych dzielnic prezydenta"

To druga taka koncepcja prezydenta Michała Litwiniuka (PO). W poprzedniej kadencji udało się zrealizować 28 inwestycji drogowych za ok. 90 mln zł. Z tego połowę, miasto pozyskało ze środków zewnętrznych. – Nadrabiamy wieloletnie zaniedbania w tym zakresie. W nowym planie uwzględniliśmy 29 dróg i fragmentów, w tym 22 to osiedlowe. Inwestycje wpisują się spójnie i proporcjonalnie we wszystkie kwartały miasta. Nie ma tu ulubionych dzielnic prezydenta czy radnych. Działamy ponad podziałami- przekonuje Litwiniuk. I na przykład w 2025 roku na liście znalazły się m.in. ulice: Łowiecka, Chłopickiego, Lelewela czy Grota Roweckiego. Powstaną też chodniki przy ulicach Malczewskiego i Kosynierów.

W zespole, który przygotował plan pracowała m.in. radna Krystyna Beń z prezydenckiego klubu.

- To często osiedlowe drogi, które nie mają utwardzonej nawierzchni. Każdy z członków składał propozycje i znaleźliśmy konsensus. To daje komfort spokojnej pracy na najbliższe lata. Nie będzie przepychanek, skoro wszystko już zapisane i uzgodnione - uważa radna, która przez długie lata była szefową Zarządu Dróg Powiatowych.

Jej zdaniem, widać, że układ drogowy miasta się zmienia. – I to zaskakująco szybko. Choćby na osiedlu Grzybowa. Jest teraz bezpiecznie - podkreśla Beń. Jednocześnie przewiduje, że jedynym problemem może być dokumentacja projektowa. – Niestety projektanci biorą dużo zleceń, a jest ich niewielu na rynku. Poza tym, proces projektowania ulicy jest trudny- dodaje radna.

Również radnego opozycji cieszą te drogowe inwestycje. - Od kilku lat upubliczniam problemy z drogami gruntowymi na osiedlu Grzybowa. W nowym planie znalazło się aż 5 dróg z "mojego" osiedla, czyli: Łowiecka, Sasankowa, Wiązowa, Grabarska, a także ulica Ceglana, na którą niektórzy mieszkańcy czekają już prawie 40 lat – zauważa Wojciech Babicz (PiS). – Poza tym, możliwe, że pierwszy etap budowy tej ulicy, od sklepu Lewiatan do ulicy Kalinowej ruszy w przyszłym roku – zdradza szczegóły radny.

W mieście przybyło też rond. Jeszcze pięć lat temu było ich 7. – A dziś mamy 17. W tej kadencji też je planujemy. Poza tym, przed nami historyczna inwestycja, czyli wschodnia obwodnica. Do maja czekamy na projekt i później ogłaszamy przetarg na pierwszy etap-zapowiada prezydent.

A jeszcze w tym roku do użytku zostanie oddany nowy most na Krznie.