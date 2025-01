Młodzież spełniła swoje marzenie. Mieli pomysł, maja centrum

To ma być przestrzeń do odpoczynku, integracji i rozwoju. Pomysł wyszedł od Młodzieżowej Rady Miasta.

- Wspólnie doszliśmy do wniosku, że to wielki problem obecnych czasów. Młodzi z Międzyrzeca nie mieli swojego miejsca - przyznała podczas otwarcia młoda radna Dominika Bułhak.

W centrum jest wszystko, o czym marzyła młodzież. Sprzęt multimedialny, planszówki, konsole, telewizor czy projektor. Do tego zaplecze kuchenne i wygodne kanapy. W pracowni komputerowej organizowane będą szkolenia choćby z programowania. Ale plan jest taki, by odbywały się tu recitale młodych, wieczory z filmem czy inne spotkania i warsztaty.

– To młodzież będzie decydować o tym – podkreśla burmistrz Paweł Łysańczyk. - Cieszę się, bo była to inicjatywa oddolna i wyszła od samych zainteresowanych. Mam nadzieję, że młodzież będzie tu realizować swoje pomysły, a miejsce to będzie tętnić życiem.

MCM zajęło sale po dawnej galerii Es w budynku MOK-u. Samorząd wyremontował i częściowo doposażył je. Zatrudnił też Roberta Jałtuszyka, który opiekuje się miejscem. Ale sporo też dołożyły firmy i darczyńcy. Poza tym, w tym roku na doposażenie MCM trafi jeszcze 10 tys. zł z budżetu obywatelskiego.

Młodzież może korzystać z centrum od wtorku do soboty w godzinach 13-21. Z założenia mogą tu przychodzić osoby pomiędzy 14 a 21. rokiem życia, ale te granice wieku są umowne.