"Nasz niebieski brat, nasz bohater odszedł tak nagle i za szybko". Policja żegna Mateusza Biernackiego

35-letni aspirant sztabowy Biernacki do policji wstąpił w 2016 roku. Ostatnio był przypisany do komisariatu stołecznej komendy na Targówku. Akcja 23 listopada przy ulicy Inżynierskiej okazała się jego ostatnią. Dwa policyjne patrole interweniowały w sprawie agresywnego mężczyzny z maczetą. Podczas działań jeden z funkcjonariuszy oddał strzał z broni służbowej, który ranił Biernackiego. Pomimo szybkiej pomocy medycznej, policjant zmarł w szpitalu.

W piątek odbył się jego pogrzeb w kościele pw. św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej. Nieprzypadkowo tutaj, bo wcześniej w tym kościele brał ślub z żoną Marią, która pochodzi z tego miasta, a później również tutaj ochrzcił dwójkę swoich dzieci. On z kolei pochodził z Żurawlówki, miejscowości w powiecie łosickim.

- Nie dla niego była praca za biurkiem z papierami. On był prawdziwym policjantem wywiadowcą. Zawsze pierwszy na miejscu, w centrum wydarzeń. Zatrzymywał przestępców, ratował ludzkie życie, pomagał słabszym - tak wspominał go podinspektor Robert Matusik, komendant rejonowy Policji Warszawa VI, jego przełożony. – On instynktownie diagnozował zagrożenia. Nigdy nie odmawiał pomocy kolegom. Robił to w służbie ojczyźnie i obywatelom. A wszystko godził z obowiązkami rodzinnymi- zaznaczył podinspektor Matusik.

Policjant był wielokrotnie nagradzany za swoją skuteczność. – Nikt z nas nie mógł przewidzieć, że podczas interwencji przy ulicy Inżynierskiej Mateusz wspólnie z innymi patrolami wypełni do ostatniego zdania słowa roty policyjnego ślubowania. Jak zwykle był wtedy pierwszy na miejscu - przyznał komendant. Jednocześnie określił Biernackiego jako człowieka radosnego. – Był pełen oddania, odwagi i dobroci. Zarażał uśmiechem innych. Był naszym źródłem siły i nadziei. Takim go zapamiętamy - stwierdził na koniec.

Pogrzeb odbywał się zgodnie z ceremoniałem policyjnym z udziałem szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka. – Nie zapomnimy o jego ofierze. W los policjanta wpisana jest służba ludziom, także z narażeniem życia. Mateusz poniósł najwyższą cenę. To wielka tragedia, gdy policjant ginie na służbie- przyznał w kościele minister.

Biernacki został pośmiertnie wyróżniony odznaką zasłużonego i medalem im. Andrzeja Struja. Został też awansowany na wyższy stopień.

Policjant został pochowany na cmentarzu komunalnym w Białej Podlaskiej.