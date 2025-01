Nękali Indonezyjczyków. Nie pójdą za kratki

Sześciu mężczyzn z Indonezji przyjechało do pracy w Międzyrzecu Podlaskim i zamieszkało tam w wynajmowanym mieszkaniu. Ale w kwietniu 2023 roku Indonezyjczykom zaczęli dokuczać młodzi międzyrzeczanie. Sprawą zajęli się śledczy, którzy oskarżyli 18–letniego Emila O., 21–letniego Mateusza K. i 22–letniego Wojciecha W. o uporczywe nękanie. Prokuratura Rejonowa w Radzyniu Podlaskim ustaliła, że mieszkańcy Międzyrzeca obrzucali obcokrajowców mąką, strzelali w ich kierunku gumowymi kulkami, grozili zabójstwem poprzez wykonywanie gestów imitujących podrzynanie gardła i strzał w głowę, znieważali ich i używali wobec nich słów wulgarnych. Groziło im za to do pięciu lat więzienia.

Sprawą zajął się następnie Sąd Okręgowy w Lublinie, który ostatecznie uznał, że nękanie miało podłoże etniczne. Proces miał ruszyć w lutym 2024 roku, ale obrońcy oskarżonych zawnioskowali o mediacje, na które przystali pokrzywdzeni. Doszło do ugody. Młodzi międzyrzeczanie przyznali się do swoich czynów, a obcokrajowcy wycofali wnioski o ściganie. I na tej podstawie SO w Lublinie umorzył warunkowo na dwa lata postępowanie karne. Ale orzekł wobec oskarżonych wpłatę nawiązki po 1200 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Wyrok jest prawomocny.