Biała Podlaska. Tu gdzie są skrzyżowania, mają być ronda

Jednak ronda to nie wszystko, bo miasto planuje przy okazji remont kilku ulic. Póki co trwa poszukiwanie firm, które zajmą się dokumentacją projektową. A chodzi w sumie o cztery zadania.

Po pierwsze, przebudowana ma być ulica Żeromskiego na prawie całej długości, począwszy od ulicy Nowej aż do Wereszki. W sumie to 1,5 kilometra. Samorząd chce, by skrzyżowanie z al. Jana Pawła II zaprojektować jako rondo. Po obu stronach ulicy powstać mają też chodniki. A o to mieszkańcy dopominali się już od dawna.

– Tak naprawdę od "walki" o ucywilizowanie ulicy Żeromskiego zaczęła się moja aktywność obywatelska – przyznaje Grzegorz Aleksandrowicz, założyciel facebookowej strony „Przejdźmy do konkretów”, na której apelował o poprawę bezpieczeństwa przy tej drodze. – Doceniam pewien progres mentalny, który w ostatnich kilku latach nastąpił, rzeczywiście coraz więcej stosunkowo prostych spraw i potrzeb mieszkańców jest dostrzeganych i załatwianych. Mam nadzieję, że ten kierunek będzie kontynuowany – komentuje pan Grzegorz.

Kolejna do budowy jest ulica Ceglana, a dokładniej odcinek od ulicy Świerkowej, aż do granicy miasta (1,6 kilometra).

Na liście znalazła się też ulica Korczaka, która obecnie jest gruntowa. Ma zyskać nową nawierzchnię i chodnik na długości blisko 800 metrów.

I na koniec przebudowa skrzyżowania ulic Brzeskiej i al. Jana Pawła na rondo.

Do każdego z zadań wpłynęły po 3 zgłoszenia, dwie od bialskich firm i jedna z Zambrowa. Na razie urzędnicy analizują te oferty. Wiadomo, że na całość samorząd chce przeznaczyć 780 tys. zł. Tylko w jednym przypadku oferty przewyższają miejski kosztorys.

Na wykonanie projektów tych inwestycji wyłonieni specjaliści będą mieli od 9 do 11 miesięcy.