Okrutny przemyt. Ze Wschodu wędrują skóry i wyprawione czaszki zwierząt chronionych

Obywatelka Ukrainy, którą skontrolowano na granicy w Hrebennem, próbowała nielegalnie wwieźć do Polski żywego żółwia stepowego.

- Niedźwiedź brunatny, wilk szary i żółw stepowy to gatunki chronione na podstawie przepisów Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Funkcjonariusze SCS zatrzymali okazy. Żółw trafił na kwarantannę do ogrodu zoologicznego w Zamościu. Przypominamy, że nielegalny przewóz chronionych okazów CITES jest przestępstwem, zagrożonym karą pozbawienia wolności do 5 lat i konfiskatą przewożonych okazów - mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izba Administracji Skarbowej w Lublinie.

W 2022 r. lubelska KAS zapobiegła nielegalnemu przywozowi do Polski kilkudziesięciu okazów CITES. Były to m.in.: fragmenty rafy koralowej, pijawki lekarskie, pasek ze skóry krokodyla i żywa papuga żako.