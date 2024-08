Ryzykują życiem. O chodnik upomnieli się w sejmiku

Droga wojewódzka 698 łączy Siedlce z Terespolem i przebiega przez Konstantynów. Remonty nawierzchni, to zdaniem mieszkańców zbyt mało. Ponad 90 osób podpisało się pod petycją, która pod koniec lipca trafiła do marszałka i sejmiku.

“Droga nie ma pobocza, ruch pieszy jest możliwy tylko na pasie jezdni. Na wąskim pasie zieleni przy jezdni stoją znaki drogowe i słupki. Drogą przejeżdża codziennie bardzo dużo samochodów ciężarowych, tirów, w sezonie letnim – ciągników i maszyn rolniczych, a od momentu otwarcia sklepu Stokrotka bardzo nasilił się ruch samochodów osobowych” – tłumaczą mieszkańcy.

Brakuje też przejścia dla pieszych. „Korzystanie z drogi nawet na bardzo krótkim odcinku naraża nas na ogromne niebezpieczeństwo, nie mówiąc o stresie” – narzekają. Autorzy petycji przyznają również, że już 9 lat temu sygnalizowali to władzom gminy. „Od wielu lat mamy składane obietnice, że problem będzie rozwiązany „w najbliższym czasie” - skarżą się marszałkowi.

Na niebezpieczne warunki dla pieszych przy tej trasie zwracali też uwagę we wrześniu ubiegłego roku radni powiatu bialskiego. Wówczas rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich nie dawał nadziei na przebudowę samej nawierzchni, ale sprawa chodnika nie była przesądzona. – Jednak niezbędne jest wykonanie przez gminę projektu oraz zgłoszenie go do zadań wspólnych, które realizowane są w systemie finansowym 50/50 – tłumaczył wtedy Kamil Jakubowski.

Niedawno wójt Romuald Murawski zadeklarował, że wszelkie dokumenty projektowe samorząd zlecił i przekazał już do bialskiego oddziału Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Z kolei w środę radni sejmiku województwa lubelskiego jednogłośnie poparli petycję mieszkańców o potrzebie budowy chodnika. Poza tym, poszły już za tym pewne kroki.

„Z otrzymanej z Zarządu Dróg Wojewódzkich informacji wynika, że w 2021 roku gmina Konstantynów opracowała dokumentację techniczną na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku m.in. od Konstantynowa do Witoldowa. Obejmuje ona wykonanie nowej nawierzchni wraz z drogami dla pieszych i rowerów, zjazdami na posesje, przebudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych oraz odtworzeniem rowów odwadniających”- czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały sejmiku. Obecnie, trwają jeszcze aktualizacje kosztorysów inwestorskich. I po ich ostatecznym zatwierdzeniu, gmina ma zwrócić się z wnioskiem o wprowadzenie tego zadania do budżetu województwa lubelskiego. „Złożoną petycję uwzględnia się i zobowiązuje się zarząd województwa do podjęcia działań zmierzających do wykonania wnioskowanej inwestycji przy udziale finansowym gminy” - napisali radni w projekcie uchwały.