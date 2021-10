Szpital powołał sztab kryzysowy. Zakażonych przybywa, a w mieście zaszczepiło się tylko 46,5 proc. osób

– Hospitalizowanych jest 94 pacjentów w obszarze Covid-19. Trzy osoby wymagają wspomagania respiratorem. Wśród nich 90 proc. to ci niezaszczepieni – przyznaje Magdalena Us, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

We wtorek wojewoda lubelski Lech Sprawka nakazał zwiększenie liczby dostępnych łóżek covidowych pięciu szpitalom, m.in. temu w Białej Podlaskiej. – Obecnie liczba tych łóżek to 106 – zaznacza rzeczniczka.

Obszar covidowy jest w szpitalu sukcesywnie powiększany i obejmuje teraz: oddział obserwacyjno–zakaźny, ftyzjopulmonologii i onkologii pulmonologicznej, otolaryngologiczny oraz kardiologii zachowawczej.

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 620 nowych przypadkach Covid-19 w naszym województwie. 23 pochodzą z Białej Podlaskiej, a 31 z okalającego powiatu. W odniesieniu do populacji, właśnie miasto i powiat są w niechlubnej polskiej czołówce, jeśli chodzi o wzrost zakażeń.

W pełni zaszczepionych jest tylko 46,5 procent mieszkańców Białej Podlaskiej.

A w niektórych gminach powiatu, na przykład w gminie Międzyrzec Podlaski ten wskaźnik jest jeszcze gorszy i wynosi 30,4 procent. Okazuje się, że w samym bialskim szpitalu nie wszyscy chcą się szczepić.

– Ogółem ponad 76 proc. personelu jest w pełni zaszczepiona, a wśród grupy pracowników medycznych to ponad 80 proc. – wylicza Us. Obecnie trwają tu szczepienia trzecią dawką.

Mieszkańcy Białej Podlaskiej coraz częściej nie stosują się do obostrzeń i nie nakładają maseczek. – Lekceważący stosunek do pandemii jest widoczny w szczególności w bialskich sklepach. Większość kupujących nie nosi maseczek. Zdarzają się przypadki, gdy taka osoba kaszle stojąc w kolejce do kasy bezpośrednio za innym kupującym – opowiada jeden z mieszkańców.

Największe centrum handlowe w mieście tłumaczy, że robi co może. – Nasi pracownicy, wypełniając swoje obowiązki, codziennie zwracają uwagę tym klientom, którzy unikają przestrzegania tych podstawowych zasad bezpieczeństwa – podkreśla Katarzyna Czajkowska rzecznik firmy INBAP, która jest właścicielem centrum handlowego Rywal w Białej Podlaskiej.

Nasi czytelnicy widzą niestosowanie się do zasad w innych miejscach. – Zdarza się, że cały autobus jest zapełniony ludźmi bez maseczek. Wcześniej kierowcy przez mikrofon zwracali uwagę pasażerom, teraz nie słyszałam tego – pisze do nas pani Krystyna.

– Od początku trwania pandemii nasz samorząd prowadzi bardzo intensywne działania w tym zakresie – podkreśla Wojciech Sosnowski, naczelnik gabinetu prezydenta. – W rankingu wojewódzkim pod kątem szczepień, plasujemy się na górnej pozycji, przy maksymalnym zaszczepieniu na poziomie 55 proc. w Stoczku Łukowskim i minimalnym w Sernikach na poziomie 27 proc. – zwraca uwagę urzędnik. Z jego wiedzy wynika też, że pacjenci hospitalizowani w bialskim szpitalu z powodu Covid-19 to głównie mieszkańcy regionu, a nie miasta. Naczelnik gabinetu wymienia szereg działań, jakie miasto podjęło by walczyć z koronawirusem.

To na przykład prowadzenie samorządowego Punktu Szczepień Powszechnych czy organizacja transportu na szczepienie. – Przeprowadziliśmy też 6 akcji szczepień w Szczepieniobusie ustawianym w różnych dzielnicach miasta – wymienia Sosnowski. – Wykonaliśmy ponad 1700 telefonów do osób 60 plus zachęcających do szczepienia.

Obecnie trwa kolejna akcja pod hasłem „Zaszczep się na zdrowie”. – W jej ramach zostaną wydrukowane i rozpowszechnione materiały informacyjne. Będziemy też zachęcać do przyjęcia trzeciej dawki szczepionki – zapowiada naczelnik. Poza tym, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informują wszystkich klientów o możliwości „bezkolejkowego” zaszczepienia się w samorządowym punkcie.

Spółka MZK, która obsługuje transport publiczna otrzymała od magistratu 10 tys. maseczek.

– Kierowcy rozdają je pasażerom nieprzestrzegającym nakazu zakrywania ust i nosa – dodaje Sosnowski.

Policja i Straż Miejska zapewniają, że monitorują sytuację. – Od początku roku przeprowadziliśmy kilkanaście tysięcy kontroli. Współpracujemy w tym zakresie między innymi z Państwową Inspekcją Sanitarną, prowadząc wspólne działania na terenie obiektów handlowych – podkreśla komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, rzecznik bialskiej policji.

Poza tym te działania dotyczą też transportu zbiorowego. – Sprawdzamy każdy pojawiający się sygnał dotyczący nierespektowania obowiązujących przepisów – zapewnia pani rzecznik. W sumie od początku roku, policjanci interweniowali w ponad 5100 przypadkach. – Dotyczyły one m.in. nieprzestrzegania obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej – precyzuje Salczyńska-Pyrchla.

Straż Miejska zapowiada, że w najbliższym czasie skontroluje autobusy miejskie pod tym kątem.

Bialski szpital powołał sztab kryzysowy, który na bieżąco ma reagować na sytuację epidemiczną. – Analizowane są różne scenariusze działań. Będą one uzależnione między innymi od skali wzrostu zachorowań i sytuacji w naszym regionie – zaznacza na koniec Us.