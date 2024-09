Szybki internet? Mieszkańcy tej gminy w końcu się doczekają

Jeszcze w kampanii wyborczej Konrad Gąsiorowski jako kandydat na wójta uwzględnił walkę w cyfrowym wykluczeniem jako jeden ze swoich postulatów. – Już jakiś czas temu podjęliśmy działania u potencjalnych firm, które mogą starać się o środki zewnętrzne na budowę światłowodów- przyznaje wójt gminy. – I rzeczywiście pojawił się wykonawca, który dostał dofinansowanie unijne na internet szerokopasmowy. W końcu mieszkańcy doczekają się dobrego połączenia – powiedział radnym na ostatniej sesji Gąsiorowski. I jednocześnie zaapelował do nich. – Teraz prośba, by zachęcać mieszkańców do przyłączenia. Najlepiej, gdy zarejestrują się na stronie rządowej internet.gov. Wtedy informacja trafi do firmy. A jeśli ktoś nie ma profilu zaufanego, niech zgłosi się do sołtysa czy radnego. To dla nas niepowtarzalna szansa- zaznacza wójt.

Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam to jeden z założeń Krajowego Planu Odbudowy. W ostatnim naborze, do rozdania było 2,1 mld złotych na budowę odpowiedniej infrastruktury.