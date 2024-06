Toaleta na placu zabaw? „To miejsce pamięci zamordowanych mieszkańców”

Wybuch na puławskich Azotach. Są poszkodowani

Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przed godz. 20 lądował na terenie Zakładów Azotowych w Puławach, by zabrać do szpitala jednego z dwóch poszkodowanych w dzisiejszym wypadku, do którego doszło na terenie chemicznego kombinatu.