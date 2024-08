Więcej pomysłów niż rok temu. Mieszkańcy chcą fortepianu w parku

Czas na zgłoszenia minął 4 sierpnia. Komisja, póki co zaakceptowała 16 propozycji. Ale autorzy odrzuconych wniosków mogli składać odwołania. I teraz czas na ich kolejną ocenę.

Dopiero ok. 6 września ogłoszona będzie ostateczna lista projektów dopuszczonych do głosowania. A to ruszy 9 września.

Wśród pomysłów jest na przykład zakup fortepianu, który stałby cały rok w parku Radziwiłłowskim czy doposażenie Straży Miejskiej w specjalistyczny pojazd do ratowania życia zwierząt. Ale nie brakuje też projektów związanych z infrastrukturą, m.in. chodzi o poprawę bezpieczeństwa przejść dla pieszych przy ulicy Nowej czy budowę ścieżki rowerowej przy alei Jana Pawła II. Z kolei, jednym z projektów ocenionych negatywnie było płoszenie ptaków w parku Radziwiłłowskim metodą sokolniczą. Autor argumentował to chęcią „poprawy estetyki”.

W ubiegłym roku, tych projektów było 14, a więc widać większą mobilizację mieszkańców. W ręce bialczan trafi 2,2 mln zł. Zwycięzców poznamy na początku października.

W tym roku zmienił się trochę formularz, na którym zgłaszane były pomysły. Urzędnicy chcieli więcej szczegółów. Oprócz opisu, autor podawał uzasadnienie danej propozycji, ewentualną grupę potencjalnych odbiorców, kosztorys czy mapę lokalizacji. I wystarczyło 20 głosów poparcia.

Z uwagi na kontrowersje z ubiegłorocznej edycji, gdy pojawiły się wątpliwości co do prawidłowości oddania niektórych głosów, ratusz wprowadza obowiązek osobistego głosowania. Poza tym, na stronie internetowej budżetu obywatelskiego ogólnodostępne są szczegółowe uzasadnienia urzędników dotyczące oceny danych projektów.