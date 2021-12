Wieś pod Białą Podlaską z nazwami ulic. Jest Tęczowa i Cudowna

W sumie, nazwy zyskają 23 ulice. Wszystko dlatego, że miejscowość stale się zaludnia. To tutaj coraz więcej mieszkańców buduje swoje domy.

– Powstaje więcej wewnętrznych ulic bez nazw i zrobił się bałagan. Brakowało już numeracji – mówi Tomasz Wołowik, radny gminy. – Doszliśmy do wniosku, że wprowadzenie nazw rozwiąże problem. Dodatkowo, dzielnicowy zwrócił uwagę, aby to uporządkować – przyznaje Wołowik. Okazuje się, że trudności z dojazdem pod właściwy adres miały m.in. karetki pogotowia czy straż pożarna. – Myślę, że to przyniesie dobry skutek – dodaje radny.

Ale najpierw, urzędnicy zapytali o propozycje mieszkańców. – Do urzędu wpłynęło bardzo dużo pomysłów. Następnie komisja złożona z przedstawicieli urzędu, radnych, a także mieszkańców zaopiniowała wnioski – tłumaczy Arkadiusz Drąg, kierownik referatu rolnictwa i ochrony środowiska w urzędzie gminy. – Wpłynął też wniosek z Polskiego Towarzystwa Historycznego, by jedną z ulic nazwać im. pułkownika pilota Tadeusza Koca – zaznacza kierownik.

Wszystko dlatego, że ten znany pilot urodził się w 1913 roku w Grabanowie. – Wsławił się w bitwie o Anglię. Mówiło się, że był jednym z asów polskiego lotnictwa– podkreśla Tomasz Demidowicz z bialskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.– Koc był jednym z dowódców legendarnego Dywizjonu 303. Warto takie tradycje przypominać i upamiętniać pilotów z naszego regionu– uważa Demidowicz.

Ostatecznie, radni gminy zdecydowali, że ulice w Grabanowie zyskają takie nazwy: Główna, Wilczyńska, płk. pil. Tadeusza Koca, Rzeczna, Artystyczna, Urocza, Zagumienna, Pogodna, Deszczowa, Tęczowa, Burzowa, Hotelowa, Gajowa, Gościnna, Krótka, Miła, Serdeczna, Przyjazna, Cudowna, Życzliwa, Romantyczna, Bajeczna, Radosna.