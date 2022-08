Lubelskie: Zabytek z ciekawą historią nie będzie niszczał

A dokładniej Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego na terenie, którego znajduje się ten wzniesiony w XIX wieku budynek. Drewniany obiekt w stylu rosyjskiego budownictwa ludowego po kasacie zakonu Paulinów przejęły mniszki prawosławne, którym przewodziła kuzynka cara, księżna Ksenia. Stąd wziąć się miała jego nazwa.

Chociaż został wpisany do rejestru zabytków, to w ostatnich latach niszczał. – Długo przygotowywaliśmy się do remontu, bo trzeba było to przeprowadzić całościowo. To właściwie odbudowa – przyznaje Radosław Klekot, dyrektor leśniańskiego zespołu szkół. – W przeszłości budynek służył również naszej szkole jako zaplecze dydaktyczne i mieszkalne. Ale od lat stał pusty – zauważa Klekot.

To się jednak zmieni. – Rozpoczęliśmy generalny remont, bo docelowo chcemy tu powołać izbę tradycji – precyzuje dyrektor. Szkoła pozyskała na ten cel 800 tys. zł z Ministerstwa Rolnictwa. To organ, który prowadzi placówkę. – Z jednej strony w izbie wyeksponujemy zbiory nawiązujące do historii szkoły, ale również do wielokulturowości tego miejsca – zaznacza Klekot.

Prace już się rozpoczęły i mają potrwać do końca roku. Realizuje je bialska firma Budexpol. Jak wynika z opinii konserwatora zabytków, dom Kseni jest w złym stanie technicznym. Drewniane ściany wykazują już korozję, a te murowane w piwnicy są zawilgocone. W najgorszym stanie jest weranda. Przed wykonawcą sporo prac, m.in. skucie tynków, osuszanie murów czy zabezpieczenie drewna.

Mniszki prawosławne prowadziły w Leśnej Podlaskiej seminarium nauczycielskie, szkołę rolniczą, sierociniec, a nawet szpital. W 1915 roku zostały ewakuowane w głąb Rosji. W budynkach najpierw działało Państwowe Seminarium Nauczycielskie, a po II wojnie światowej Liceum Pedagogiczne, później zaś Zespół Szkół Rolniczych.