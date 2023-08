Zasłużeni dla miasta. Biała Samorządowa ma dwie propozycje. Prezydent też

Czapski rządził Białą Podlaską od 1998 do 2014 roku. Nie należał do żadnej partii. – Wraz ze swoimi współpracownikami i wieloma środowiskami tworzył i umacniał instytucję samorządu terytorialnego w naszym mieście. (…) Dał impuls to rozwoju Białej Podlaskiej –wskazuje radny Jan Jakubiec z Białej Samorządowej. Klub przygotował projekt uchwały w sprawie przyznania mu tytułu „Zasłużonego dla Białej Podlaskiej”. – Jego zasługi dla miasta są powszechnie znane– uważa Jakubiec.

Były prezydent przyznaje, że poczuł się tym zaszczycony. – Miałem co prawda trochę wątpliwości, bo realizowałem to wszystko jako prezydent i pobierałem za to wynagrodzenie. A sam zawsze optowałem za tym, by tytuł przyznawać społecznikom. Ale skoro radni uznali, że chcą w taki sposób mnie uhonorować, to nieelegancko jest odmawiać. A wiem, że klub Białej Samorządowej to niezależne środowisko, do niczego nieprzymuszane – tłumaczy nam Andrzej Czapski.

Ale to nie jedyna propozycja. Klub wnioskuje o przyznanie takiego samego tytułu Edwardowi Tomaszukowi, bialskiemu biznesmenowi, właścicielowi firmy Edwood specjalizującej się w przetwórstwie drewna dębowego, która zatrudnia kilkaset osób.

Radni zajmą się tymi projektami na poniedziałkowej sesji. Tuż po tym, jak Biała Samorządowa wysunęła te kandydatury, swoje wnioski złożył również prezydent Michał Litwiniuk (PO). Chce, by tytuły otrzymali Anna Bodasińska i Krzysztof Piech, pracownicy naukowi z filii AWF w Białej Podlaskiej.

W styczniu takie wyróżnienie od miasta odebrał śp. Riad Haidar, lekarz i polityk. Kilka miesięcy później, zmarł po walce z chorobą.