Kolejki i bojkot. Tak wojna wpłynęła na polski handel

Użyteczne, funkcjonalne i estetyczne

Czy stojaki na rowery lub kosze do segregacji śmieci mogą być ładne? Wiele osób się nad tym nie zastanawia dochodząc do wniosku, że muszą one po prostu spełniać swoje zadanie. Okazuje się jednak, że można tę funkcję spełniać będąc jednocześnie przedmiotem estetycznym.