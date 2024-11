Chełmska uczelnia idzie w lotnictwo. Wielka szansa dla młodych na prestiżowy zawód

Dokładnie 12 listopada Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie odebrała od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego certyfikat, który uprawnia do powołania takiego ośrodka.

Chełmska uczelnia jako jedna z trzech w Polsce, spełnia warunki niezbędne do prowadzenia szkolenia w zakresie kontroli lotniska ADC oraz szkolenia uzupełniającego SUR, których ukończenie uprawnia do otrzymania licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego.

- Szkolenie jest adresowane do studentów studiów stacjonarnych i będzie realizowane w specjalnie do tego przygotowanym Ośrodku Kształcenia Kontrolerów Ruchu Lotniczego w Centrum Studiów Inżynierskich PANS - precyzuje Katarzyna Józefacka z działu promocji akademii. Dzięki wsparciu finansowemu ministerstwa nauki ośrodek został wyposażony w symulator kontroli lotów.

Kontroler ruchu lotniczego będzie specjalnością na kierunku matematyka stosowana.

- Otrzymanie certyfikatu, potwierdzającego prawo do szkolenia kontrolerów ruchu lotniczego to ogromny krok naprzód w rozwoju naszej uczelni. Stanowi on jednocześnie istotny wkład w rozwój branży lotniczej w kraju i na świecie. Jest to moment, na który czekaliśmy przez wiele lat. Pierwsze pomysły dotyczące kształcenia kontrolerów ruchu lotniczego pojawiły się ponad 15 lat temu- przyznaje profesor Beata Fałda, rektor PANS.

Podczas rekrutacji na studia kandydaci będą musieli zmierzyć się z testami psychologicznymi, a także wykazać się znajomością języka angielskiego.