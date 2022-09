Głosy to nie wszystko. Znamy wyniki budżetu obywatelskiego w Chełmie

W tegorocznej edycji chełmskiego budżetu obywatelskiego głosy oddało ponad 1,8 tys. mieszkańców. To o około tysiąc osób mniej, niż przed rokiem. Mniej było także zgłoszonych projektów. W tym roku wpłynęły 43 pomysły, ale 16 z nich zostało odrzuconych ze względów formalnych. Ostatecznie pod głosowanie poddano 27 propozycji, w tym 11 ogólnomiejskich, 14 osiedlowych i dwa w ramach tzw. zielonego budżetu.

W tej pierwszej grupie największe uznanie zdobyła modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 za 240 tys. zł. Ten projekt poparły 532 osoby. 513 głosów zdobył wniosek dotyczący przeznaczenia 180 tys. zł na zabiegi kastracji i sterylizacji psów i kotów z terenu miasta. 347 osób zagłosowało na stworzenie systemu monitorowania jakości powietrza kosztem 60 tys. zł.

Kolejne trzy wnioski zdobyły liczbę głosów, która spokojnie zapewniłaby im finansowanie. Problemem jednak były zbyt wysokie koszty. Remont ulicy Wieniawskiego (500 tys. zł), pierwszy etap dokończenia budowy drogi w osiedlu Zachód (500 tys. zł) i budowa 55-metrowego odcinka ul. Narcyzowej (250 tys. zł) okazały się za drogie i w tej sytuacji finansowanie otrzymały projekty z mniejszym poparciem, ale opiewające na łączną kwotę mieszczącą się w pozostałej puli. W związku z tym zaledwie 17 głosów wystarczyło, by do realizacji został zakwalifikowany wniosek dotyczący organizacji pikniku rowerowego i wykonania ponad tysiąca koszulek promujących miasto za 27,5 tys. zł.

- W przypadku niewyczerpania w całości dostępnego budżetu, dopuszcza się realizację wszystkich pozostałych zadań, bez podziału na projekty ogólnomiejskie, osiedlowe i zielonego budżetu, które otrzymały kolejno najwięcej punktów. Odbywa się to jednak z zastrzeżeniem, iż łączna kwota potrzebna do ich realizacji nie przekracza środków pozostałych w budżecie – wyjaśnia regulaminowe zawiłości Damian Zieliński z gabinetu prezydenta Chełma.

Pieniędzy wystarczyło na wszystkie projekty osiedlowe, z których aż siedem dotyczy osiedla Rejowiecka. W ramach organizowanego po raz pierwszy zielonego budżetu do dyspozycji było 250 tys. zł. Zgłoszono dwa wnioski, a dofinansowanie otrzyma ten zakładający posadzenie ponad 1,6 tys. iglaków na terenie osiedla Cementownia.

Projekty ogólnomiejskie

„Poznaję – doświadczam – wzrastam” – modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 (240 tys. zł)

Kastracja wolnobytujących kotów z terenu miasta Chełm oraz kastracja i sterylizacja psów i kotów właścicielskich (180 tys. zł)

Monitorowanie jakości powietrza atmosferycznego w Chełmie (60 tys. zł)

Doposażenie placu zabaw na kompleksie sportowym MOSiR na os. Słonecznym (6 tys. zł)

Tablice edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół podstawowych (12,5 tys. zł)

300 stojaków rowerowych (90,5 tys. zł)

20 stacji napraw rowerów i hulajnóg (80 tys. zł)

Piknik rowerowy (27,5 tys. zł)

Projekty osiedlowe

Os. Rejowiecka: Remont ul. Marii Curie-Skłodowskiej (175 tys. zł) * Renowacja nawierzchni i ogrodzenia szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (150 tys. zł) * Kosze na śmieci (5,5 tys. zł) * Montaż mierników jakości powietrza (5 tys. zł) * Budowa zadaszonego parkingu dla rowerów i hulajnóg przy SP nr 10 (40 tys. zł) * Projekt budowy drogi dojazdowej do bloków przy ul. Ceramicznej 36, 36A, 36B oraz do śmietników miejskich (40 tys. zł) * Montaż dwóch stołów do ping-ponga przy ul. Makowej (20 tys. zł).

Os. Słoneczne: Modernizacja boiska do koszykówki (175 tys. zł).

Os. XXX-lecia: Remont nawierzchni ul. Nowy Świat (175 tys. zł) * Remont zatok przystankowych przy ul. Droga Męczenników 6 i 8.

Os. Kościuszki: Mural „Sport to zdrowie” – promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej (50 tys. zł).

Os. Dyrekcja Dolna: Wymiana ogrodzenia SP nr 1 (135 tys. zł).

Os. Dyrekcja Górna: Remont drogi prowadzącej do posesji 2, 4, 6 i 8 przy ul. Żwirki i Wigury (175 tys. zł).

Os. Cementownia: Remont chodnika przy ul. Chomentowskiego od ul. Rolniczej do ul. Przemysłowej – strona parzysta wraz z zatoczkami (175 tys. zł).

Projekty zielonego budżetu

Nasadzenia iglaków w pasach zieleni pomiędzy szosą a chodnikiem w obrębie osiedla (95 tys. 960 zł).