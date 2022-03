Lubelskie. Chciała sprzedać ubrania, a została okradziona

Miażdżący raport o sztandarowym programie PiS. Totalne fiasko Mieszkania Plus

Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało wybudowanie 100 tysięcy mieszkań do końca 2019 roku. Tymczasem powstało ich - do jesieni 2021 - 15 tysięcy. NIK miażdży program Mieszkanie Plus.