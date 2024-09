Udany nalot na poszukiwanego. Zamiast jednego przestępcy wpadło dwóch

Chełmscy kryminalni ustalili, że na terenie jednej z posesji w gminie Siennica Różana może dochodzić do nielegalnego wytwarzania papierosów. Wytypowany adres miał być użytkowany przez 54-atka poszukiwanego od ponad roku listem gończym za przestępstwa akcyzowe. Akcję przeprowadzono w poniedziałek, 24 września.

Gdy funkcjonariusze weszli do środka, w budynkach gospodarczych ujawnili urządzenia służące do wytwarzania i pakowania papierosów. Znajdowała się tam też krajanka tytoniowa, ponad 1300 sztuk gotowych papierosów, maszynka do rozdrabniania suszu, puste opakowania oraz gilzy. Z kolei w mieszkaniu znaleźli marihuanę, haszysz, amfetaminę oraz kilkanaście tabletek ecstasy. Narkotyki, jak się okazało, należały do przebywającego tam 42-latka. Mężczyzna został zatrzymany. Grozi mu 3 lata więzienia.

Na przeszukanej posesji policjanci nie zastali natomiast wspomnianego 54-latka, który był celem nalotu na gospodarstwo w Siennicy. Mężczyzna najpewniej sądził, że wykiwał mundurowych, ale jego założenia okazały się błędne. Tego samego dnia radiowozy nieprzypadkowo pojawiły się na terenie budowy w gminie Piaski, gdzie znajdował się poszukiwany mężczyzna.

Jak przyznaje rzecznik KMP w Chełmie, 54-latek był bardzo zaskoczony widokiem policjantów. Dotychczas skutecznie migał się od spędzenia 6 miesięcy za kratkami (przestępstwa akcyzowe), ale ten czas dla niego właśnie się skończył. Skazany trafi do zakładu karnego, gdzie długo na niego czekano. Za nielegalne wytwarzanie wyrobów tytoniowych, grozi mu dodatkowe 3 lata.