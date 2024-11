Patriotyczne koncerty na chełmskiej scenie

Koncert dla niepodległej Polski- jednego z najbardziej cenionych w Polsce patriotycznych raperów- Tadeusza „TADKA” Polkowskiego, odbędzie się 7 listopada o godz. 18. Organizatorzy mają nadzieję przyciągnąć młodzież, ale zapraszają także starszych odbiorców do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

- Chcielibyśmy, aby nasz patriotyczno-historyczny przekaz trafił do różnych środowisk i grup wiekowych- wspomina Bartłomiej Kazimierczak, dyrektor ChDK.

W solowej twórczości artysta wyraża swój patriotyzm i szacunek do polskiej historii, m.in. nawiązując do powstania styczniowego i zbrodni stalinowskich. Przede wszystkim jednak jego muzyka to hołd dla bohaterów, którzy walczyli o wolność ojczyzny – zarówno podczas II wojny światowej, jak i w czasach komunizmu.

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu, miejski ośrodek kultury przygotował jeszcze jedno wydarzenie, które odbędzie się 11 listopada, w dniu Święta Niepodległości.

Wystąpią wtedy lokalni artyści, chóry, soliści oraz zespoły – łącznie ponad stu wykonawców, z którymi publiczność będzie mogła wspólnie zaśpiewać, do czego zachęcają organizatorzy.

Udział w koncercie hip-hopowym jest bezpłatny, lecz sala może pomieścić nieco ponad 500 osób. Natomiast bilety na koncert 11 listopada kosztują 35 zł, a cały dochód z tego wydarzenia zostanie przeznaczony na cele charytatywne, w tym wsparcie dla weteranów.