Ponad 85 mln zł deficytu, ale miasto przeznaczy ponad 600 mln zł na inwestycje. Radni na "tak"

Podczas piątkowej sesji Rady Miasta Chełm przegłosowano budżet miasta na 2025 rok. Na „tak” było 19 radnych, troje z klubu Polska 2050 wstrzymało się od głosu.

Przed sesją RM prezydent Jakub Banaszek zapowiadał, że miasto wyda na inwestycje 638 mln złotych. – Budżet zakłada "ogromną ilość wydatków majątkowych" a trzy czwarte umów na inwestycje zostało już podpisanych – podkreślił prezydent.

Banaszek przypomniał także, że jak sześć lat temu obejmował rządy, miasto miało 162,5 mln zł zadłużenia i ponad 30 mln zł kredytu za budowę parku wodnego. Od tego czasu zrealizowano inwestycje za ponad 0,5 mld zł, dług spadł do 137 mln zł, kredyt - do 12,5 mln zł a nadwyżka operacyjna wzrosła z 1,8 mln zł do ponad 20 mln zł.

Radny opozycyjnej Koalicji Obywatelskiej Marek Sikora przyznał, że budżet naszpikowany jest inwestycjami, z których część miała zostać zrealizowana w 2024 r. "Za mało wybrzmiewa (…), że ileś tych inwestycji – po prostu z przyczyn różnych, obiektywnych – przechodzi na kolejny rok" – powiedział. Jego zdaniem, budżet jest "nierealistyczny, przeszacowany" a jego realizacja "będzie niezwykle trudna".

Zgodnie z przyjętą uchwałą dochody Chełma określono na 1,036 mld zł, co oznacza wzrost o 376 mln zł w porównaniu do planu na 2024 r. Wydatki zaplanowano na 1,122 mld zł (wzrost o 413 mln zł).

Brakujące 85,5 mln miasto planuje pokryć z pomocą pożyczek i kredytów.

A na co pójdą pieniądze z budżetu? Zaplanowano m.in. na budowę oraz modernizację infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminalna intermodalnego i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Chełmie (248 mln zł), budowę południowej obwodnicy (170 mln zł), kontynuację budowy nowego stadionu piłkarskiego z trzema boiskami treningowymi (prawe 100 mln zł), budowę nowej bazy i zajezdni dla Chełmskich Linii Autobusowych (30 mln zł) oraz trzech pętli autobusowych (ok. 7 mln zł), zakup 26 autobusów wodorowych (ok. 100 mln zł), remont urzędu miasta (ponad 11 mln zł), rewitalizację Parku Międzyosiedlowego (blisko 15 mln zł), modernizację i utworzenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych (ponad 6 mln zł), budowę boiska przy ul. Makowej (4 mln zł), a także utworzenie hubu technologicznego z miejscami do pracy zdalnej i przestrzenią coworkingową (4 mln zł).

W budżecie wzięto pod uwagę także przebudowy i remonty ponad 100 dróg i ulic w mieście, m.in.: Piwnej, Łącznej, Połanieckiej, Towarowej, Starościńskiej, Mościckiego, Litewskiej, Żeromskiego, Granicznej i Łowieckiej. Zaplanowano też blisko 2,5 mln zł na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Źródło: PAP/pin