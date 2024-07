Poznajcie Impasa! Tropienie włamywaczy ma w małym palcu

Policyjna akcja zaczęła się od zgłoszenia o włamaniu do garażu w jednej z miejscowości na terenie gminy Leśniowice. Z niezamkniętego samochodu, który tam się znajdował, nieznany sprawca skradł nawigację i panel radia. Dochodzenie rozpoczęła grupa dochodzeniowo-śledcza oraz policyjny przewodnik z psem tropiącym.

Impas szybko podjął trop i po kilkuset metrach doprowadził do jednej z posesji w tej samej miejscowości. To właśnie tam mundurowi odnaleźli skradzione mienie. Zarzut kradzieży usłyszał mieszkający tam 29-latek. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia.