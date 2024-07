Straż Graniczna rekrutuje. Zarobki? Na początek cztery tysiące, potem sześć

– Służba w NOSG to stabilne zatrudnienie i możliwość stałego doskonalenia zawodowego w interesujących kandydata dziedzinach. To również perspektywy rozwoju osobistego oraz możliwość wyboru specjalizacji. Nasi funkcjonariusze posiadają szeroki wachlarz zadań i umiejętności. Co nas łączy? Służba dla Polski, odpowiedzialność i poczucie dobrze spełnionego obowiązku – mówi kpt Dariusz Sienicki, rzecznik NOSG.

Służba w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej jest bardzo zróżnicowana. Strażnicy pełnią służbę na przejściach granicznych, lotniczych, kolejowych oraz drogowych, w lasach i wzdłuż jednej z najdzikszych rzek. Wybierać można także wśród specjalizacji. Na liście są m.in. ekspert od fałszerstw dokumentów, specjalista ds. cudzoziemców, kontroler ruchu granicznego, technik kryminalistyczny, pirotechnik, funkcjonariusz zespołu służby granicznej lub przewodnik psa służbowego.

– Nadbużański Oddział Straży Granicznej ochrania odcinek granicy państwowej o długości 467,57 km, obejmując strefą swego działania obszar województwa lubelskiego. Zatrudniamy około 3 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników. Chronimy wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi i z Ukrainą. Ustawowe zadania oddział realizuje siłami 20 placówek: 7 na granicy z Białorusią, 11 na granicy z Ukrainą oraz 2 położonymi w głębi kraju – dodaje Sienicki.

Co należy do głównych zadań NOSG?

ochrona granicy państwowej;

organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego;

przeciwdziałanie nielegalnej migracji;

rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości ustawowych Straży Granicznej;

zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejść granicznych oraz w strefie nadgranicznej.

Jakie są wymagania?

Obywatelstwo polskie

Nieposzlakowana opinia

Niekaralność (chodzi również o przestępstwa skarbowe)

Pełnia praw publicznych

Co najmniej średnie wykształcenie

Rękojmia zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej.

Wynagrodzenie na początku, czyli podczas kursu to ok. 5 500 zł brutto. Po jego zakończeniu kandydat zostanie mianowany na młodszego asystenta. Wtedy wynagrodzenie wzrasta do 8 350 zł brutto. Oprócz tego pracownik może liczyć na dodatki.

Cały proces rekrutacji, warunki oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej NOSG. Dokumenty należy złożyć do oddziału straży granicznej w Chełmie po uprzednim umówieniu się. Zapisy kandydatów zainteresowanych złożeniem dokumentów odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod nr tel. 82-568 50 92, 797 337 619 lub za pomocą elektronicznego modułu, który znajduje się na stronie internetowej NOSG. Istnieje też możliwość umówienia terminu złożenia wymaganych dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej (w treści e-maila należy podać imię i nazwisko tylko jednego kandydata oraz nr telefonu).