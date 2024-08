Dlaczego kobiety po pięćdziesiątce są boskie?

Portal Myspecialk.co.uk przeprowadził sondę, w której zapytał ponad 3000 kobiet w jakim wieku czuły się najbardziej pewne siebie. Z badań wynikło, że najbardziej pewne siebie są 52- latki. Nie ma w tym niczego zaskakującego. Kobiety w tym wieku znają swoje mocne i słabe strony, wiedzą czego oczekują od życia, a zdobyte doświadczenie daje im przewagę nad młodszymi koleżankami.

Kobiety po 50. często mają dorosłe dzieci, które opuściły już dom rodzinny. Mogą więc skupić się na sobie i na swoich potrzebach. Macierzyństwo przestało być ich główną rolą, więc mogą zacząć realizować się na innych polach. Dzisiejsze 50latki podróżują po świecie, odkrywają swoje pasje lub rzucają się w wir życia towarzyskiego, odświeżają stare znajomości i nawiązują nowe.

50-latki szybko się uczą

Z wiekiem wydajność naszego mózgu spada. Uczymy się wolniej, słabiej zapamiętujemy i przetwarzamy informacje. Jednak wiek 50 lat to czas, w którym mózg ludzki nadal jest sprawny i gotowy na naukę, co więcej po 50. nadal mamy szansę osiągnąć najlepsze wyniki w niektórych dziedzinach. Redakcja amerykańskiego czasopisma „Busisness Insaider”, na podstawie materiałów z Uniwersytetu Harvard, przygotowała zestawienie, z którego wynika w jakim wieku mózg osiągnął szczyt swoich możliwości w określonych zakresach. Wynika z niego, że:

18 lat – to czas największych zdolność przetwarzania danych i śledzenie szczegółów;

w wieku 22 lat – uczenia się niezrozumiałych nazw;

32 lata – zapamiętywanie nowych twarzy;

43 lata – czas największej koncentracji;

48 lat –wiek, w którym najlepiej rozumiemy cudze emocje;

w wieku 50 lat – dobry czas na pozyskiwanie i rozumienie nowych informacji, arytmetyka, wiedza ogólna;

67 lat – czas, w którym mamy najbogatsze słownictwo i najlepszy sposób wypowiadania się.

Bądź sobą i żyj

Wiek 50+ to czas, w którym możesz rozpocząć karierę zawodową. Nawet jeśli nigdy wcześniej nie pracowałaś! Możesz przecież zdobyć nowe umiejętności, skończyć kurs, a nawet studia, nauczyć się języka czy wykonywania konkretnego zawodu. Nie myśl o tym, że nie masz doświadczenia. Prowadzenie domu i opieka nad dziećmi to zajęcia, które wymagają zaangażowania i dobrej organizacji. Oznacza to, że przez lata nieświadomie wypracowałaś w sobie cechy, które są bardzo pożądane przez pracodawców. Mając 50 lat i duży bagaż życiowego doświadczenia, potrafisz więcej niż myślisz. Jest cała masa zawodów, które możesz wykonywać. Wiele kobiet w twoim wieku decyduje się np. zostać opiekunką do osób starszych. Taka praca ma wiele zalet. Mogą ją wykonywać osoby, które nigdy nie pracowały zawodowo, nie muszą mieć doświadczenie w pracy opiekunki. Praca jest dobrze płatna, pozwala na samorozwój (np. naukę języka) oraz dodatkowo na zobaczenie kawałka świata i poznanie nowych ludzi. Zlecania są krótkie (od kilku tygodni do kilku miesięcy), a po ich zakończeniu można wrócić do domu, odpocząć i pobyć z rodziną. Praca opiekunki nie wiąże się z emigracją na stałe.

Pamiętaj, w każdej dziedzinie możesz osiągnąć sukces, jesteś wreszcie w tym wieku, kiedy możesz spełniać swoje marzenia. Możesz myśleć tylko o sobie i czuć pełną niezależność. Możesz podróżować i oddawać się swoim pasjom