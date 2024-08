Wodociąg znów zanieczyszczony. Zaopatruje w kranówkę ponad 1100 mieszkańców

0 A A

(fot. zdjęcie ilustracyjne/pixabay.com)

Badania próbek wody wykazały w niej przekroczenie parametrów mikrobiologicznych. Dlatego Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie wydała komunikat o tym, że woda z wodociągu w Raciborowicach (gm. Białopole) nie nadaje się do spożycia. Co to oznacza dla mieszkańców?

