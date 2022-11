Zrobiła na nim tak duże wrażenie, że szybko stracił głowę

Woda skażona i kłopot dla tysięcy ludzi, a wójt śmieszkuje na Facebooku

„Mieszkańcy szukają informacji, martwiąc się o swoich bliskich a otrzymują garść bełkotu sięgający swym poziomem kulturowym żylety na trybunach”. To jeden z komentarzy zamieszczonych na profilu gminy Wólka (powiat lubelski). Dotyczy tego, co oznacza komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia ujęć Łuszczów Pierwszy i Sobianowice. Napisał je sam wójt.