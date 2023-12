Armia zagra Legendę

Policjanci użyli siły. Dostali za to podziękowania

- Dziękujemy za miłe słowa skierowane do naszych kolegów. Stanowią one jeszcze większa motywację do codziennej służby – piszą policjanci z Łęcznej. Funkcjonariusze z tamtejszej komendy otrzymali podziękowania od mieszkanki, której pomogli wyjechać autem ze śnieżnej zaspy.