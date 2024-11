Fabryka przebojów, zespół Kombii w CSK

Grzegorz Skawiński i zespół Kombii lubią wyzwania. Koncerty w wersji akustycznej to niecodzienna formuła, dzięki której znane wszystkim przeboje nabierają nieoczekiwanego charakteru. Znane hity wybrzmią w zupełnie nowych, subtelnych aranżacjach. Podczas koncertów „Kombii – Nasze pokolenie” usłyszymy m.in. takie przeboje jak: „Nasze Rendez-Vous”, „Black And White”, „Pokolenie”, „Awinion”, „Miłość znajdzie nas” czy „Słodkiego, miłego życia”. Program koncertu obejmuje również utwory z najnowszej płyty – „Kombii 5”.

Kombi to polski zespół muzyczny, który powstał w 1976 roku z przekształcenia zespołu Akcenty, założonego w 1969 roku przez Sławomira Łosowskiego. W pierwszym okresie działalności zespół tworzył muzykę z pogranicza stylów jazz-rock, fussion, rock. Na początku lat 80. ukształtował się znany do dzisiaj styl Kombi, który charakteryzuje się wiodącą rolą instrumentów klawiszowych. W latach 80 Kombi było jednym z najpopularniejszych polskich zespołów.

Na początku 1992 roku formacja wyjechała po raz trzeci do Ameryki, gdzie Skawiński i Tkaczyk podjęli decyzję o odejściu z grupy na rzecz autorskiego projektu muzycznego pod nazwą “Skawalker" (w późniejszym czasie, po dołączeniu do składu wokalistki Agnieszki Chylińskiej, przekształconego w O.N.A.). Stare Kombi w oryginalnym składzie zagrało jeszcze kilka koncertów, które były wcześniej zaplanowane. Sławomir Łosowski nie zdecydował się kontynuować działalności zespołu w nowym składzie. W latach 1993-1994 nagrał z perkusistą Tomaszem Łosowskim wcześniej przygotowany materiał na płytę instrumentalną “Nowe narodziny". Album był utrzymany w stylu charakterystycznym dla Kombi, które nawiązywało do lat 80. Po 2003 r. zespół podzielił się na dwa odłamy. Pierwszy z nich, czyli grupa Kombii tworzona przez Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka, tylko częściowo nawiązuje do twórczości grupy Kombi, a muzyka zespołu oscyluje na pograniczu pop-rocka i synth-popu. Drugi z odłamów, czyli zespół Kombi Łosowski prowadzony przez Sławomira Łosowskiego, wykonuje muzykę elektroniczną. Zespół ten w latach 2014-2022 funkcjonował jako Kombi (bez dopisku „Łosowski”), lecz na mocy wyroku TSUE zaprzestał koncertowania pod tą nazwą.

Koncert odbędzie się 22 listopada (piątek) w lubelskim CSK o godzinie 19:00. Bilety do nabycia w internecie.