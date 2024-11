Imprezy klubowe 15-17 listopada

HELIUM CLUB



PIĄTEK – Girls night

W piątek Helium zaprasza was na co tygodniowe Girls Night. To najlepszy pomysł na udany wieczór.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Panie do 24:00 wchodzą za free! Po 22:30 – 20 zł.



SOBOTA – Festival sounds

Kolejna wyjątkowa noc w Helium! Będzie ogień!

Start o 22:00. Do 22:30 – lista FB wchodzi za free. Po 23:00 - 30 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK – Noche the chicas

Tylko tu poczujecie latynoskie klimaty. Nie może Was zabraknąć na tej imprezie.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Do 24:00 wszystkie panie wchodzą za darmo.

Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – Viva la musica

Czy jesteście gotowi na noc pełną niezapomnianych chwil i tańca do białego rana? Przygotujcie się na ekscytującą dawkę dobrej muzyki, energetycznych ludzi i niepowtarzalnej atmosfery.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK – Za zdrowie pań!

Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł.



SOBOTA – Pin up

Czy jesteście gotowi na Pin up party? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30



PIĄTEK – Piątek, piąteczek, piątunio

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA – Skipek

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę tym bardziej, że impreza odbędzie się na trzech parkietach!

Start o 21:00. Do 23:30 – 30 zł. Później – 40 zł.



SERCE



PIĄTEK – Lata 2000 w Sercu

15 listopada Serce zamieni się w wehikuł czasu, a muzyka przeniesie Was do niezapomnianych lat 2000! Co w planie? Muzyka lat 2000 przez całą noc! Największe hity popu, r’n’b, hip-hopu.

Start: 22:00. Studenci UMCS do 23:00 wejście free. Pozostali studenci - 20 zł.



SOBOTA – Czarek Sikora w programie „Ballada”

nowy program stand-up Czarka Sikory "Ballada". Czarek Sikora - młody stand-uper z Gdańska. Bardzo błyskotliwy, inteligentny, szybki i śmieszny.

Start: 19:00. Bilety online.

SOBOTA – Silent disco

Silent Disco to przede wszystkim nowy wymiar imprezowania. Każdy z uczestników podczas imprezy zakłada bezprzewodowe słuchawki. Muzyka nadawana jest na 3 kanałach i każdy z uczestników wybiera to do czego chce się bawić.

Start o godzinie 22:00. Wejście do 24:00 - 20 złotych (w tym wypożyczenie słuchawek).

Po 24:00 - 30 złotych (w tym wypożyczenie słuchawek).



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK – R’n’B sessions

Stare dobre R&B w starym dobrym Ostro. Pan Paweł przeniesie Was w klimat muzyki R&B.

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA – Ostra sobota

Za djką stanie jeden z najlepszych djów w Polsce - 69beats oraz rezydent Szop-n! Dużo fajnej muzyki - jak zawsze!

Start o 21:00. Wstęp free!



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK i SOBOTA – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne aby się dobrze bawić, bo śpiewać każdy może. Początek o 22.00. Wstęp FREE



BAŁAGAN



PIĄTEK – Jak to robią dziewczyny?

to cykl wydarzeń poświęcony sztuce tworzonej przez dziewczyny. Będzie to wydarzenie, którego tematem przewodnim będzie SLAM. Slam to turniej poetycki, skrzyżowanie tekstów pisanych i performansu, podczas którego każda i każdy może zaprezentować swoją twórczość przed publicznością.

Start 18:00. Wjazd za free!



SOBOTA – koncert Out of Frame

Grupa powstała w Lublinie w klimacie post punku, cold wave i nowej fali.

Start o 21:00. Wjazd za free.



NOWY KOMITET



PIĄTEK – Nie śpię, bo tańczę w Komitecie

Najgorętsze rytmy klubowe z całego globu miksują: DJ: Embe + MFWS

Start o 21:00. Bilet 15 zł.



SOBOTA – Wiecznie młodzi. Impreza na dwóch poziomach muzycznych

Na górze wiecznie młody Dj Martin Brixx czyli przegląd najciekawszych brzmień tanecznych od lat 80 XX wieku do współczesności. Na dolnym poziomie stery przejmie Dj MFWS.

Start o 21:00. Lista FB do 22:00 za free. Bilet 15 zł.



NIEDZIELA – Niedzielna potańcówka

Zapraszamy na wyjątkową Niedzielną Potańcówkę, gdzie dobra zabawa nie ma ograniczeń wiekowych! To wydarzenie, które łączy pokolenia – zarówno młodych, jak i tych nieco starszych.

Start o 18:00. Bilet 15 zł.