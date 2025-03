Imprezy klubowe w weekend (28-29 marca)

HELIUM CLUB



PIĄTEK – We love 2000’s

Czy już poczuliście wiosnę? Jeśli tak, to wbijajcie w piąteczek do Helium. To najlepszy plan na to, aby rozpocząć weekend, a przy okazji poszaleć do rana.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł. Panie do 24:00 wstęp free!



SOBOTA – Back to the past

Kolejna wyjątkowa noc w Helium. Będzie się działo. Szykujcie się na grubą imprezę.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK – Noche the chicas

Tylko w El Cubano poczujecie latynoskie klimaty i zabawicie się przy największych hitach muzyki latynoskiej. To jedyne takie miejsce w Lublinie! W piątkową noc na pewno nie zabraknie salsy i bachaty.

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł. Panie z listy FB do 24:00 wchodzą za darmo.



SOBOTA – Latino vibes

Czy jesteście gotowi na noc pełną niezapomnianych chwil i szalonego tańca do białego rana? Przygotujcie się także na ekscytującą dawkę dobrej muzyki.

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK – Dziewczyny idą w miasto

Hej dziewczyny! Czy jesteście gotowe na kolejny – tym razem – wiosenny imprezowy piątek? Przygotujcie się na piątkowe szaleństwa w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł. Panie do 24:00 wchodzą za darmo.



SOBOTA – Domówka w Berecie

Ta impreza przejdzie do historii. Jeśli lubicie poszaleć przy największych hitach, to ta impreza jest dla Was.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30



PIĄTEK – Wszędzie dobrze ale w 30 najlepiej

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Za konsoletą zasiądą: dj Novack i dj Slimy Noise, którzy nie pozwolą Wam spokojnie usiedzieć w miejscu.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA – Ewelina Krupa Violin

Sobotnia noc w Klub30 Lublin to najlepszy sposób na dobrą zabawę! W sobotę gwiazdą wieczoru będzie zjawiskowa Ewelina Krupa oraz jej zaczarowane skrzypce. Szykujcie się na konkretne balety.

Start o 21:00. Wstęp do 23:30 – 30 zł po 23:30 – 40 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK – Two Dj’s One Vibe

Tego wieczoru zagra dwóch wieloletnich rezydentów klubu. Wpadnijcie sprawdzić jak na pozór dwóch różnych djow jest w stanie rozkręcić niezapomnianą imprezę!

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA – Ostra sobota

W każdą sobotę OSTRO tańczy! Specjalnie dla Was w dolnej części będzie dancefloor, gdzie będziecie mogli się bawić do samego rana.

Start o 21:00. Wstęp free!



FABRYKA KULTURY ZGRZYT



SOBOTA – Nosferatu Carnival Party

Zagrają: Sisters of Mercy, The Cure, Depeche Mode, Bauhaus, Killing Joke, Kompromat, Kraftwerk, The Soft Moon, Miss Kittin, Sex Kino i inni... Od zmroku do świtu mroczne party w rytm krwistych rytmów Księcia Ciemności. Za sterami Dj Hiroszyma.

START: 22:00. Wjazd do północy: 20 zł. Po północy: 30 zł.

KLUB STUDENCKI „KAZIK”



SOBOTA – Karaoke

Soboty w Kaziku obrosły legendą! Jeśli szukacie miejsca, gdzie studencki vibe wchodzi na najwyższy poziom, to musicie tu być! Pamiętajcie, że śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej.

Start: 20:00. Wstęp wolny!



BAŁAGAN



SOBOTA – Intergalactic, czyli podróż przez gatunki

Kolejna edycja imprezy INTERGALACTIC. Międzygalaktyczna odyseja po różnych gatunkach muzycznych. Od mainstreamu do undergroundu; od klubu do domówki, od tańca do ulubionych smętów ćmy barowej. Klimaty - Rock, Garage Rock, Grunge, Soul, Punk, Funk, Hip Hop New Wave, Cold Wave, Ska, Rocksteady, Two-Tone, Roots, 60’s, 70’s 80’s 90’s.

Start: 22:00. Wstęp za darmochę



DOM KULTURY



PIĄTEK – Boiler tłum: Zamojski & Lazy1

Schemat imprezy jest prosty. Na środku Sali staje DJ’ka, a goście odpalają najmocniejsze bangery a Wy wokół nich szalejecie do rana!

Start: 22:00. Lista FB wchodzi za darmo do 23:00. Po 23:00 - 30 zł.



SOBOTA – Wielka dyskoteka. 100% klasyki

Dyskoteka w najlepszym wydaniu. Muzyczne klasyki z lat 80, 90 i 2000.

Start o 22:00. Lista FB wchodzi za darmo do 23:00. Po 23:00 - 30 zł.