Imprezy klubowe w weekend 8-9 listopada

HELIUM CLUB



PIĄTEK – Ladies night

W piątek Helium zaprasza was na co tygodniowe Ladies Night. To najlepszy pomysł na udany wieczór.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Panie do 24:00 wchodzą za free! Po 22:30 – 20 zł.



SOBOTA – Feel the weekend

Kolejna wyjątkowa noc w Helium! Będzie ogień!

Start o 22:00. Do 22:30 – lista FB wchodzi za free. Po 23:00 - 30 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK – Noche the chicas

Tylko tu poczujecie latynoskie klimaty. Nie może Was zabraknąć na tej imprezie.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Do 24:00 wszystkie panie wchodzą za darmo.

Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – La vida loca

Czy jesteście gotowi na noc pełną niezapomnianych chwil i tańca do białego rana? Przygotujcie się na ekscytującą dawkę dobrej muzyki, energetycznych ludzi i niepowtarzalnej atmosfery.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK – Zdrowie pań!

Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł.



SOBOTA – Domówka w Berecie

Czy jesteście gotowi na Domówkę w Berecie? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30



PIĄTEK – Piątek weekendu początek

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA – Marek Krupa Sax

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę tym bardziej, że impreza odbędzie się na trzech parkietach!

Start o 21:00. Do 23:30 – 30 zł. Później – 40 zł.



SERCE



PIĄTEK – Double Trouble – podwajamy zamówienia

Szalona impreza, wszystko razy dwa.

Start: 22:00. Do 23:00 lista FB wchodzi za free.



SOBOTA – Vikie, a potem after party – Tylko Polska Muzyka

Każdy ma czasem potrzebę, żeby zatupać nóżką do polskich kawałków. Już 9 listopada, DJ AREX zagra wyłącznie po polsku.

Start: 22:00. Lista FB do 00:00 wejście free. Spoza listy - 20 zł.

KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK – Honey Mood with Alan White

Wydarzenie, którego głównym bohaterem będzie MIÓD. O oprawę muzyczną i imprezę do białego rana zadba niestrudzony Alan White.

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA – Plus minus 30

Dje z Ostro starannie wyselekcjonują muzykę, aby każdy mógł się dobrze bawić. Weź kumpli

i kumpelki i wpadajcie na tańce!

Start o 21:00. Wstęp free!



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK i SOBOTA – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne aby się dobrze bawić, bo śpiewać każdy może. Początek o 22.00. Wstęp FREE



BAŁAGAN



PIĄTEK – Friday funk with Lebson

Będzie to wieczór przepełniony funkiem! Oldschoolowy klimat lat 80's & 90's oraz pozytywny vibe zapoda Captain Lebson! Funk, funky breaks i funk dnb. Imprezę poprowadzi Lebson - lubelski bboy, dj i perkusista, który muzyczne tajniki zaczął poznawać ćwierć wieku temu poprzez taniec breakdance.

Start 21:00. Wjazd za free!



NOWY KOMITET



PIĄTEK – Radio Latino

Przygotujcie się na niezapomnianą imprezę taneczną na dwóch poziomach, która rozgrzeje Was do czerwoności! Górna sala: Tropikalne hity z całego świata! Dolna sala: Strefa Salsy i Bachaty!

Start o 21:00. Bilet 15 zł.



SOBOTA – Stara szkoła

Druga edycja imprezy, na której muzyczne stery obejmie stara szkoła lubelskiego djingu. Dr Embe, Dj Ralph & Nrgee.

Start o 21:00. Bilet 15 zł.