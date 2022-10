Kolorowe lata 70. - 2. edycja Retrospekcji w Chatce Żaka

Na wydarzenie złoży się szereg różnorodnych atrakcji, m.in. koncert, impreza taneczna, warsztaty mody kreatywnej czy seans filmowy. Po ubiegłorocznej - nawiązującej do stylistyki lat 60. - edycji, przyszedł czas na lata 70.



Pierwszego dnia festiwalu będzie można obejrzeć pokaz mody z epoki. Muzyczne klimaty przybliży widzom rock&roll’owy zespół Duck&Doll z towarzyszeniem tancerzy z grupy Belriguardo. Czwartkowe atrakcje zwieńczy impreza pod hasłem "Night Fever" połączona z warsztatami tańca.



Z kolei w piątek uczestnicy będą mogli posłuchać prelekcji zarysowującej kontekst i charakteryzującej siódmą dekadę (muzyka, moda, kino, ikony tamtych lat), a także wziąć udział w seansie filmowym z klasyką kina lat 70.



- Młodzi chętnie sięgają do kultury minionych dekad, o czym miałam okazję przekonać się podczas organizacji pierwszej, pilotażowej edycji festiwalu, który odbył się jesienią ubiegłego roku. Idea takiego festiwalu dobrze koresponduje również z klimatem miasta, które emanuje duchem przeszłości i pozwala niemal namacalnie odczuć atmosferę minionych lat, a zarazem jest otwarte na nowe, oryginalne i nietuzinkowe inicjatywy, gdzie przeszłość stanowi niejednokrotnie cenne źródło inspiracji – mówi Katarzyna Strużyńska, organizatorka festiwalu.



Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy. Na część warsztatów będą obowiązywać jednak wcześniejsze zapisy.



Program wydarzenia:



27.10 – CZWARTEK

- 12.30 – Blaski i cienie – warsztaty stylizacyjne makijażu i fryzur

- 14.30 – Portrety - warsztaty fotograficzne – Studio TV UMCS

- 19.00 – Variete ’70 - pokaz mody połączony z występem tanecznym – Mała Sala Widowiskowa

- 19.30 – Koncert zespołu Duck & Doll – Mała Sala Widowiskowa

- 20.30 – Night Fever - warsztaty tańca oraz impreza w stylu lat ‘70 – Białe foyer



28.10 – PIĄTEK

- 15.00 – Must have siódmej dekady – warsztaty mody kreatywnej – pracownia artystyczna

- 17.00 – Kalejdoskop ’70 – prelekcja - Mała Sala Widowiskowa

- 18.00 – Klasyka kina – seans filmowy - Mała Sala Widowiskowa